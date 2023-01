BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag tiefer

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 4,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,04 EUR. Bei 4,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.471 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 2,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 35,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,60 EUR an.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 94,10 EUR gelegen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2023 veröffentlicht.

