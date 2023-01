BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 4,11 EUR. Bei 4,11 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 4,11 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,11 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.450 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 4,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 2,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,88 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.02.2023 vorlegen.

