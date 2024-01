BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 3,66 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 3,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,64 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 94.649 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 4,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 104,30 EUR gegenüber 104,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 26.02.2025.

