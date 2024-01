BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Freitagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:05 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 3,64 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.240 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 3,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 3,85 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 26.02.2025.

Redaktion finanzen.net

