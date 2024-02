BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 3,70 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 3,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.746 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 27.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,50 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,41 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR im Vergleich zu 104,30 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 26.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,275 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

