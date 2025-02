BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 3,31 EUR.

Um 11:40 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 3,31 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 73.004 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 31,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 16,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Am 10.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,47 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,14 Prozent auf 137,17 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,205 EUR fest.

