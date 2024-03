BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 3,53 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 3,53 EUR zu. Bei 3,54 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 95.675 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 27.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,99 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,33 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 09.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,308 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gibt trotzdem nach: Borussia Dortmund siegt in Bremen

Hoffnung auf den "Kickstart": BVB und Terzic atmen durch - Aktie leicht im Plus

Borussia Dortmund hat erstes New Yorker Büro eröffnet