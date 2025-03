BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 3,07 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,07 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,05 EUR. Bisher wurden heute 55.437 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 09.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 29,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 9,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025 vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,19 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 15.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 08.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,212 EUR je Aktie aus.

