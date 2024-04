BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 3,42 EUR.

Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,47 EUR zu. Mit einem Wert von 3,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.251 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 73,39 Prozent wieder erreichen. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 09.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,413 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

