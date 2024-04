BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 3,45 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 3,45 EUR. Bei 3,45 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.384 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,93 EUR erreichte der Titel am 27.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,88 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Abschläge von 3,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 10.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 09.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,413 EUR im Jahr 2024 aus.

