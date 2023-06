BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) wird am Montagmittag ausgebremst

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,50 EUR nach. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 4,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,48 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 63.162 Aktien.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 31,92 Prozent zulegen. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gewinnt: Eintracht Frankfurt verpflichtet Knauff offenbar fest vom BVB

BVB-Aktie stärker: Bundestrainer Flick von Leistung von BVB-Profi Süle enttäuscht - Bellingham wechselt zu Real Madrid

BVB-Aktie auf Talfahrt: Was Anleger über Fußball-Aktien wissen sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com