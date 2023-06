BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 4,48 EUR ab. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,48 EUR. Bei 4,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.151 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 32,37 Prozent zulegen. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 94,10 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

