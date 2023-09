BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 4,12 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,12 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,12 EUR. Bei 4,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 33.247 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 27,63 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 10.10.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.09.2024.

