BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,17 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 15:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 4,17 EUR ab. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,12 EUR ab. Bei 4,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 61.307 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 42,38 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 39,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 10.10.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.09.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie schwächer: BVB-Edelreservist Hazard wechselt nach Anderlecht

BVB-Aktie gibt nach: BVB-Trainer Terzic bohrt nach Unentschieden gegen Heidenheim in Wunde - Dortmund-Wechsel laut Füllkrug "nichts Kurzfristiges"

BVB-Aktie nachbörslich fester: Füllkrug im BVB-Kader gegen Heidenheim