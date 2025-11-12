BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 3,36 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 3,36 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,35 EUR. Bei 3,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.077 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2025 auf bis zu 4,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 17,41 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

Am 07.11.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 107,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2026 wird am 14.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,015 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

