BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Nachmittag an

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 4,11 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 4,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,08 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.850 Stück gehandelt.

Am 11.02.2022 markierte das Papier bei 4,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 38,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,60 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,10 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,10 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 24.02.2023 gerechnet.

