BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 3,67 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 3,67 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,64 EUR ab. Bei 3,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94.062 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 3,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 4,64 Prozent Luft nach unten.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.02.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 26.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,275 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

