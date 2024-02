BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,73 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,74 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 995 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 27.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 59,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR ab. Mit Abgaben von 6,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 104,30 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,275 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Dank Stammspielern: BVB triumphiert über SC Freiburg - BVB-Aktie höher

BVB-Aktie unter Druck: Dortmunder Prozess braucht noch mehr Zeit

BVB-Aktie im Aufwind: Sportdirektor Kehl mit positivem Transfer-Fazit - Partie gegen Heidenheim am Abend