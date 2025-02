BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag gesucht

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,32 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,32 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,35 EUR. Bei 3,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.250 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,36 EUR markierte der Titel am 09.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 31,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 16,42 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 10.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig wurden 137,17 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 102,26 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 15.05.2025 präsentieren. Am 04.03.2026 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,205 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie legt zu: BVB dicht vor Einzug ins Champions-League-Achtelfinale

Freundlicher Handel: SDAX-Börsianer greifen zu

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen