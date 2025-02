BVB (Borussia Dortmund) im Blick

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Vormittag

13.02.25 09:23 Uhr

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 3,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,2 Prozent auf 3,35 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.858 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft. Am 09.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 23,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 17,04 Prozent Luft nach unten. Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR. Am 10.02.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,47 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 137,17 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,26 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 15.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie BVB-Aktie legt zu: BVB dicht vor Einzug ins Champions-League-Achtelfinale Freundlicher Handel: SDAX-Börsianer greifen zu Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

