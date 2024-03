BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 3,57 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 16:06 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 3,57 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,57 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,49 EUR. Bisher wurden via Tradegate 87.378 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,95 EUR an. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 66,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,34 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 7,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 104,30 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 09.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,308 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gesucht: Borussia Dortmund als Favorit gegen Eindhoven

BVB-Aktie gibt trotzdem nach: Borussia Dortmund siegt in Bremen

Hoffnung auf den "Kickstart": BVB und Terzic atmen durch - Aktie leicht im Plus