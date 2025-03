BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Nachmittag freundlich

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 3,13 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 3,13 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,14 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.946 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,20 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Am 10.02.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,17 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 137,19 Mio. EUR – eine Minderung von 11,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 154,25 Mio. EUR eingefahren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,212 EUR im Jahr 2025 aus.

