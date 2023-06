BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 4,51 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 4,51 EUR. Bei 4,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.030 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 24.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 33,90 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 94,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.09.2023 gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gibt nach: Bundesligist Borussia Dortmund scheinbar an Wolfsburger Felix Nmecha interessiert

BVB-Aktie gewinnt: Eintracht Frankfurt verpflichtet Knauff offenbar fest vom BVB

BVB-Aktie stärker: Bundestrainer Flick von Leistung von BVB-Profi Süle enttäuscht - Bellingham wechselt zu Real Madrid

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com