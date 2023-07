BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Donnerstagnachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 4,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:46 Uhr 0,6 Prozent auf 4,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 4,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 106.039 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 38,55 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,98 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

