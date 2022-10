BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 3,54 EUR zu. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,56 EUR. Bisher wurden heute 59.452 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 29,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (2,98 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 18,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,60 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 11.11.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 16.11.2023.

