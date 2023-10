BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Freitagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 3,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,6 Prozent auf 3,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,74 EUR. Bisher wurden heute 41.306 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 37,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2022 bei 3,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 8,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus

SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX nachmittags steigen

SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Plus