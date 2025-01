BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,12 EUR nach oben.

Um 15:47 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,12 EUR. Mit einem Wert von 3,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 93.405 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 39,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 3,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,44 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 08.11.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,26 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 107,33 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,205 EUR fest.

