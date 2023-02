BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 04:22 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,22 EUR. Mit einem Wert von 4,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 27.554 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 4,43 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 5,02 Prozent zulegen. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 41,17 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2023 erfolgen.

