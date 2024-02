BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit positiven Vorzeichen

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 3,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 3,70 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.308 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 60,27 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 5,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Mit einem Umsatz von 104,30 EUR, gegenüber 104,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 26.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,275 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

