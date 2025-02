BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 3,29 EUR nach.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 3,29 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,26 EUR. Bei 3,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 7.183 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 09.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,57 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 10.02.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,47 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,17 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 102,26 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 04.03.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

