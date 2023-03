BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 11:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 3,79 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,76 EUR. Bei 3,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.820 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,43 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 14,45 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR im Vergleich zu 94,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 15.05.2024.

