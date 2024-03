BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 3,66 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 3,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 19.268 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 5,93 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,24 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.02.2024 auf bis zu 3,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 9,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 10.05.2024 gerechnet. Am 09.05.2025 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,308 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

