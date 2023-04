BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Um 09:02 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,00 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 4,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 225 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 4,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 9,82 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,98 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 34,15 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 12.05.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie steigt: Borussia Dortmund-Kapitän Reus bleibt offenbar beim BVB - Hummels erhält ebenfalls neues Vertragsangebot - Vertrag mit Brandt verlängert

BVB-Aktie deutlich tiefer: Kampf um Toptalente zwischen BVB und Bayern laut Kehl immer schwieriger

BVB-Aktie leicht im Minus: BVB in Spielen beim Erzrivalen FC Bayern mit schlechter Bilanz

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com