BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 4,26 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 4,26 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,23 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 192.254 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 39,37 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 42,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR im Vergleich zu 94,10 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

