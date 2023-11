BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 3,69 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 15:32 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 3,69 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.544 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,92 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 6,65 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 104,30 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.02.2024 gerechnet.

