BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 3,30 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 3,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,27 EUR. Bei 3,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 29.966 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2025 auf bis zu 4,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 18,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

Am 07.11.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,21 EUR. Im letzten Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 107,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 107,33 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,015 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

