BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 3,65 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,69 EUR. Bei 3,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.607 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 62,69 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2023 bei 3,50 EUR. Mit Abgaben von 4,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR im Vergleich zu 104,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

