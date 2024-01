BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Montagmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 3,64 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 3,64 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,59 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,66 EUR. Zuletzt wechselten 36.173 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 63,14 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Am 26.02.2025 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

