BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Montagvormittag seitwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 3,64 EUR.

Bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ließ sich um 09:01 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 3,64 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,66 EUR zu. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,64 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.181 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,91 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 4,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR im Vergleich zu 104,30 EUR im Vorjahresquartal.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 26.02.2025.

