BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Mittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 12:22 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.076 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei einem Wert von 4,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 41,84 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 24.02.2023 erwartet.

