BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag stärker

Um 09:22 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,21 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,21 EUR. Bei 4,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.126 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,43 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,93 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 94,10 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2023 erfolgen.

