BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 3,76 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,76 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 624 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 5,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 57,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 6,92 Prozent Luft nach unten.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 104,30 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 104,30 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 26.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,275 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

