BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 3,82 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,80 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.212 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 4,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 13,86 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 28,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,60 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.05.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: Ernüchterung nach Derby-Spiel - Der lässige BVB und die verschenkten Punkte

BVB-Aktie abgestraft: Borussia Dortmund mit Niederlage im Champions League-Achtelfinale

BVB-Aktie in Rot: Siegreich im Topspiel gegen Leipzig

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com