BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag ins Plus

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 3,89 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,88 EUR. Zuletzt wechselten 6.118 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 4,43 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 30,49 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2023 wird am 12.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 15.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: Ernüchterung nach Derby-Spiel - Der lässige BVB und die verschenkten Punkte

BVB-Aktie abgestraft: Borussia Dortmund mit Niederlage im Champions League-Achtelfinale

BVB-Aktie in Rot: Siegreich im Topspiel gegen Leipzig

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com