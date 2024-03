BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag leichter

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 3,59 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 3,59 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,58 EUR nach. Bei 3,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 29.840 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 27.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 65,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.02.2024 bei 3,33 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,38 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Umsatzseitig standen 104,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 10.05.2024 gerechnet. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 09.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,308 EUR in den Büchern stehen haben wird.

