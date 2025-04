BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3,02 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 3,02 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 2,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,05 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.549 Stück gehandelt.

Am 09.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,44 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,96 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025 vor. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,17 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 154,25 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 15.05.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 08.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,277 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

