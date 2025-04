BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 3,02 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 15:47 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,02 EUR ab. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,99 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.142 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,36 EUR markierte der Titel am 09.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 30,65 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 8,11 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,17 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 08.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,277 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie steigt: BVB ärgert Bayern - Kehl äußert sich zu Hummels-Comeback

BVB-Aktie fester: Überlegungen zu Rückkehr von Hummels - Neuer fehlt Bayern gegen BVB

BVB-Aktie dennoch höher: 0:4-Klatsche bei Barça - BVB ohne Schlotterbeck chancenlos