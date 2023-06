BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag kaum verändert

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr bei 4,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 4,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 4,61 EUR. Bei 4,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 69.484 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (2,98 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,96 Prozent.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie auf Talfahrt: Was Anleger über Fußball-Aktien wissen sollten

BVB-Aktie gibt nach: Bundesligist Borussia Dortmund scheinbar an Wolfsburger Felix Nmecha interessiert

BVB-Aktie gewinnt: Eintracht Frankfurt verpflichtet Knauff offenbar fest vom BVB

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com