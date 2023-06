BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag leichter

Um 16:10 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,62 EUR ab. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,58 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,64 EUR. Bisher wurden heute 108.856 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 26.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 22,18 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 24.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 35,47 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2023 terminiert.

Redaktion finanzen.net

