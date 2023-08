BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit Kursplus

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,50 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 4,50 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,52 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,49 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.503 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 24,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 33,75 Prozent sinken.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 präsentieren.

